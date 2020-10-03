Ailesi ile sorun yaşayan adam, not bırakıp helallik isteyip intihar etti

Antalya'nınKonyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ramazan K.'nın ailesi ile sorunları olduğu öne sürüldü. Ailesine not bırakarak helallik isteyen Ramazan K., kendisini yatak odasının tavanına bağladığı ip ile astı.

Odaya girdiğinde Ramazan K.'yı asılı bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemenin ardından Ramazan K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.