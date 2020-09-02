Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşının deneylerine katılan ilk ABD'liler arasında yer alan 23 yaşındaki genç, ailesindeki 7 kişiyi yeni tip korona virüs nedeniyle kaybetti. Bununla birlikte aşı çalışmalarını yürüten bir uzman, şu ana kadar yürütülen çalışmalarda, potansiyel aşının gönüllülerde koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi yarattığını söyledi.

Jacob Serrano, "AZD-1222" adı verilen aşının Florida deneylerine 31 gönüllü arasında yer alıyor. Serrano, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaybettiğimiz can kaybı miktarına bakın. Bunun devam etmesini istemiyorum. Risk aldığımı biliyorum. Ama ne pahasına olursa olsun tedaviye bir adım daha yaklaşmamızı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi'yle birlikte koronavirüs geliştiren AstraZeneca dün ABD'de son faz olarak bilinen 3. aşama klinik testlerine başladığını duyurmuş ve deneylere 30 bin kişinin katılacağını açıklamıştı.

CBS News, gönüllülere hafta sonu boyunca bir doz aşı enjekte edildiğini ve Serrano'nun ilk dozu Florida'daki Headlands Jem Araştırma Enstitüsü'nde aldığını açıkladı.

TESTLER SON AŞAMADA

Son aşama klinik testler, aşının koronavirüs semptomlarını engellemede veya azaltmada ne kadar etkili olduğunu ve güvenilirliğini ölçecek. Testlerin başarılı olmasının ardın ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) halkın kullanımı için onaylayacak.