Ahmet Nur Çebi'den şaşırtan Aboubakar ve Burak Yılmaz kıyası: Aşağı kalır yanı yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye açıklamalarda bulundu. Lille'e giden Burak Yılmaz için yorumda bulunarak Aboubakar kıyası yaptı.

Aboubakar'ın Burak Yılmaz'dan aşağı bir golcü olmadığını savunan Çebi, "Tutturmuşlar Burak Yılmaz diye... Tamam iyi golcü, ona lafımız yok. Artı gidenin arkasından konuşmak bana yakışmaz. Ancak Aboubakar'ın Burak'tan aşağı bir golcü olmadığını düşünüyorum. Şimdi soruyorum Aboubakar, Burak'tan kötü golcü mü Allah aşkına? Her yönüyle hazır bir Aboubakar, Burak'ı aratmaz, merak etmeyin. Konya maçının ikinci yarısında bunu gördük" şeklinde konuştu.

"BUNLAR TRANSFER DEĞİL Mİ?"

Teknik heyetin talepleri doğrultusunda çok sayıda transfer yaptıklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün patronu, "Tabii ki eleştiri olacaktır, ancak haksız eleştirilere, yalanlara ve bilinçli yapılan saldırılara artık isyan ediyorum. Efendim, neymiş biz transfer yapmıyormuşuz? Bu nasıl bir yalandır, iftiradır. Hocamız şu ana kadar kimi istediyse aldık. Örneğin N'Sakala, Welinton, Mensah, Josef, Gökhan Töre, Aboubakar, Montero ve Atakan'ı kadromuza kattık. Bunlar transfer değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.