Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'in Babalar Günü mesajı büyük yankı uyandırdı. Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP Genel Merkezi'nde babasına ihanet ve hakaret edenler olduğunu belirtti.

"SANA HAKARET EDENLERİ GENEL MERKEZDE OTURTANLAR VAR"

Kutalmış Türkeş, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Senin gücünle babalık yapıp, kendini baba sananlar var. Sana ihanet ve hakaret edenleri, MHP genel merkezinde oturtanlar var. Senin sayende hüküm giyip utanmadan bize meydan okuyanlar var. Merak etme babaların babası. Ardında korkunç bir intikam alacaklar var." ifadelerini kullandı.

2015'TE AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Ahmet Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş'in oğlu, Tuğrul Türkeş'in kardeşidir. Kutalmış Türkeş, Alparslan Türkeş Vakfı Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM 24. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yaptı. Kutalmış Türkeş, 29 Mayıs 2015'te AK Parti'den istifa etti.

BAZI MHP'LİLER ELEŞTİRDİ

Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken MHP'den bazı çevreler, Kutalmış Türkeş'in bu paylaşımını sert sözlerle eleştirdi.