Ahmet Hakan Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek iddiasına yanıt verdi

Demirören Medya grubu bünyesindeki Hürriyet, Milliyet ve Posta'nın yayınlarına internet üzerinden devam edeceğine dair çıkan iddialara Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Twitter üzerinden yanıt verdi.

İddiaları yalanlayan Hakan, "Bunun tek harfi bile doğru değil. Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Medyaradar tarafından paylaşılan haberde kurum bünyesindeki Hürriyet, Milliyet ve Posta'nın artık sadece internet sitesi üzerinden yayın hayatına devam edeceği belirtilirken, kararın alınmasında, artan kağıt maliyetleri ve evden çalışma düzenine geçişle dijital dönüşümün daha uygun olacağı fikrinin etkili olduğu ifade edilmişti.

DEMİRÖREN MEDYA DA İDDİALARA YANIT VERDİ

Konuya ilişkin Demirören Medya Grubu'ndan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

Demirören Medya Grubu ile ilgili olarak sosyal medya ve bazı mecralarda manipülasyon amaçlı olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tip manipülasyon amaçlı haberleri yapanlar hakkında SPK nezdinde suç duyurusunda bulunmak da dahil olmak üzere her türlü yasal yollara başvuracağımızı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da gerekli KAP açıklamasını yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.