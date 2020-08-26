Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olup Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada eski futbolcu Ahmet Dursun'un attığı tweet ise dikkat çekti. Dursun, maç sırasında "Daha 65 dakika var, gol yemeden atacağımız 1 gol 2. maç için çok büyük avantaj olur. Haydi" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımın üzerine birçok taraftar, eşleşmenin tek maç üzerinden oynanacağını hatırlattı.

"HESABINI HACKLEMİŞLER"

Beşiktaş'ın bir diğer eski futbolcusu Nihat Kahveci ise konunun ardından bir paylaşımda bulunurken "Dün Ahmet Dursun kardeşimizin hesabını hacklemişler. Beşiktaş maçıyla ilgili attığı tweet ona ait değil. Tek maç üzerinden maçın oynanıldığını bilmemek gibi bir durum ortada yoktur. Arkadaşlar benden ricası üzerine ilettim. Saygılar" ifadelerini kullandı.