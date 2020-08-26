HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, yaptığı paylaşımda tek maç üzerinden oynanan PAOK karşılaşması için "Gol yemeden atacağımız 1 gol, 2. maç için çok büyük avantaj olur" dedi. Siyah beyazlıların bir diğer eski oyuncusu Nihat Kahveci ise maçın ardından "Ahmet Dursun kardeşimizin hesabını hacklemişler" sözleriyle duruma açıklık getirdi.

26.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:49

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olup Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada eski futbolcu Ahmet Dursun'un attığı tweet ise dikkat çekti. Dursun, maç sırasında "Daha 65 dakika var, gol yemeden atacağımız 1 gol 2. maç için çok büyük avantaj olur. Haydi" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımın üzerine birçok taraftar, eşleşmenin tek maç üzerinden oynanacağını hatırlattı.

Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu

"HESABINI HACKLEMİŞLER"

Beşiktaş'ın bir diğer eski futbolcusu Nihat Kahveci ise konunun ardından bir paylaşımda bulunurken "Dün Ahmet Dursun kardeşimizin hesabını hacklemişler. Beşiktaş maçıyla ilgili attığı tweet ona ait değil. Tek maç üzerinden maçın oynanıldığını bilmemek gibi bir durum ortada yoktur. Arkadaşlar benden ricası üzerine ilettim. Saygılar" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Amber Heard Halit Ergenç Burak Özçivit Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Sinan Gümüş Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Barcelona Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 17:49:41. #1.15#
title