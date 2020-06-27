Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?

Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Youtube kanalında gençlerden gelen soruları yanıtladı.

"NEDEN KARŞI KOYMADINIZ?"

Davutoğlu, "AK Parti'nin ilk dönemlerindeki liberal, özgürlükçü ve demokratik söylemler bu kadar hızlı değişirken neden karşı koymadınız?" sorusuna, "Aslında karşı koydum ama size pek göstermediler" şeklinde yanıt verdi.

"SESSİZ KALDIĞINIZ ANLARDAN PİŞMAN MISINIZ?"

Bu cevabın devamında yöneltilen "Sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Davutoğlu, "Geçmişte sessiz kaldığım anlarda dahi sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım" ifadelerini kullandı.