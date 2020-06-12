Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aradan sonra oynadıkları için mutlu olduklarını belirten Ağaoğlu, "Maçlar tehir edildiği günden bu yana, ligin oynanacak biteceği inancını yaşadım. Farkındaysanız da, bu konuyla ilgili yorum ve spekülasyon yapmayan, otoritelerin vereceği kararı bekleyen birkaç kulüpten biriydi Trabzonspor. Şükürler olsun ki yeniden başladık. İsmi yeni normal olarak adlandırılsa da, normale yakın bir dönem" dedi.

"LİDERİN MAÇI VARSA, 1. KANALDAN VERİLİR"

Yayıncı kuruluşun maçı 2. kanalından vermesine tepki gösteren başkan, "Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanalda, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir. Doğrusu budur, yayıncı kuruluş bununla alakalı bir açıklama yapar da inşallah biz de rahatlarız" ifadelerini kullandı.

"KORA KOR MÜCADELENİN OLDUĞU BİR MAÇ"

Kıran kırana bir maç olduğunu kaydeden Ahmet Ağaoğlu, "Avrupa'da 2 maçımızı seyircisiz oynadık, zevki yok ama gereğini yerine getirmek zorundayız. Bazı maçları seyrediyorum Avrupa'da, onlara göre biz kora kor mücadelenin olduğu bir maç yaşadık. 37. dakikadan sonra 10 kişi oynadık. 90 gün üzerine ilk defa topla buluşuyorsunuz, 90 gün oynamadıktan sonra o ilk maçın psikolojik baskısı başka" diye konuştu.

"BİZİM TÜM HEDEFİMİZ 2+1 KUPA"

Bu sezon 2 kupayı birden almak istediklerini vurgulayan Trabzonspor Başkanı, "Salı günü oynayacağımız kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok güven veriyor. İlk maçtaki 2-1'lik sonucu ben avantaj olarak görmüyorum. Bugünkü mücadeleye yakın bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz." diyerek sözlerini noktaladı.

ABDÜLKADİR PARMAK: 2 ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

61. maçına çıktığı için mutlu olduğunu kaydeden Abdulkadir, "Gururluyum, nice 61 maçlar oynarım inşallah." dedi.

Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Karantina sürecinde bireysel antrenmanlar da yaptık, her şeyi yaptık. Hedefimiz 2 şampiyonluk, bunun için yolumuza devam ediyoruz ve idmanlarda da kendimizi sıktık. Çok iyi başladık maça, Guilherme'nin atılmasıyla biraz zorlandık ama kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştık. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: BİR HAYALİMİZ VAR

İki kupayı da kazanmak istediklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, "Hepimiz için zorlu bir süreçti, iyi başladık. Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz" dedi.

Trabzonsporlu futbolcuların bir hayali olduğunun altını çizen Abdülkadir Ömür, "Bir buçuk aydır çok iyi çalıştık, bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.