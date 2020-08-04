Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %11,51 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda TÜFE yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Temmuz ayında 12 aylık TÜFE ise %11,51 oldu. Buna göre, Ağustos ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %11,51 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

- Zam oranı: %11,51

- Zam bedeli: 115 lira

- Zamlı kira bedeli: 1.115 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

- Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.226 lira

- Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.338 lira

- Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.449 lira

- Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.449 lira

- Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.672 lira

- Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.784 lira

- Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.895 lira

- Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.007 lira

- Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.118 lira

- Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.230 lira