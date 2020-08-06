Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aracın hurdaya dönmesi ise kazanın vahametini gösterdi.
06.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:49
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde kontrolü kaybedince şarampole devrildi. Otomobilin kaza sonrası hurdaya dönmesi olayın ciddiyetini gösterdi.
ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, araçtaki Hasgül, 14 yaşındaki Eda ve 12 yaşındaki Nisanur B. hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.