Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı

Rize'de etkili olan aşırı yağış bölgede sele neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. Kentin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen ve şehir merkezine çok yakın olduğu için cazip bir turizm merkezi olan Ağaran Şelalesi, taşarak bölgeyi sular altında bıraktı. Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile yol ulaşıma kapandı.

İŞLETME SAHİBİNİN KORKUSU SÖZLERİNE YANSIDI

Alandaki işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, bu anları kaydederken, "Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı" dedi.

ŞAİRLER DERESİ DE TAŞTI

Öte yandan bölgedeki Şairler deresi de yağmurun etkisi ile dere yatağına sığmayarak taştı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi.