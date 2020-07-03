Ağabeyinin öldüğü kavgada yaralanan kişi: Köylüler gelmese katliam yapacaklardı
ERZURUM'da, 'tarlaya giren hayvan' yüzünden iki kişi arasında yaşanan tartışma, Harun Ateş'in (34) ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
ERZURUM'da, 'tarlaya giren hayvan' yüzünden iki kişi arasında yaşanan tartışma, Harun Ateş'in (34) ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Ağabeyinin hiç uğruna öldürüldüğünü söyleyen ve aynı olayda sırtından bıçaklanarak yaralanan Mahmut Ateş, "Şahin Arslan kurbanlık beslediği hayvanlarını ağabeyim Harun Ateş'in ekili tarlasına sokmuş. Ağabeyim de onunla kavga etmiş. Karakolda ikisini de barıştırmışlar. Bir gün sonra Aslan ve Şengül ailesinden kalabalık bir grup hilal şeklinde ellerinde bıçaklarla bize saldırdı. Ağabeyimi kalbinden bıçaklayarak öldürdüler, bizleri de yaraladılar. Köylüler araya girmese katliam yapacaklardı" dedi.
Olay, 19 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Aşağıkızılca köyünde meydana geldi. Şahin Arslan, Bursa'dan getirdiği kurbanlık büyükbaşları köyünde beslemeye başladı. Olay günü Arslan'ın hayvanları Mahmut Ateş'in ekili tarlasına girdi. Bunun üzerine Arslan ve Ateş kavga etti. Karakola götürülerek ifadeleri alınan Şahin Arslan ve Mahmut Ateş köylülerin de araya girmesiyle barıştırıldı. Olaydan bir gün sonra evlerinin bahçesinde oturan Aksakal ve Ateş aileleri, Aslan ve Şengül ailesinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden ve ciğerinden bıçaklanan evli 3 çocuk babası Harun Ateş, yaşamını yitirdi. Aynı olayda çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan Ateş, Furkan Ateş, Fethullah Aksal, Murat Aksakal, Mahmut Ateş ve Abdulvahap Ateş yaralandı. Yaralılar köye sevk edilen sağlık ekiplerince Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken Abdulvahap Ateş'in tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan Aslan ve Şengül ailelerinden 5 kişi tutuklandı.
Eşinin arkasından çocukları Burcu (2), Alibey (6) ve Emirhan'a (7) sarılarak ağıtlar yakan Aynur Ateş (34) ise, "Eşimi sebepsiz yere katlettiler. Üç çocuğumla ortada kaldım. Eşim onlarla kavga etmek istemiyordu. Biz şimdi onsuz ne yapacağız?" diye konuştu.