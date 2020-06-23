AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı. Buna göre dışarıdaysak başımızı uçuşabilecek parçalara karşı korumamız gerektiği belirtildi.

23.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:16

İstanbul'da bugün öğle etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrasında Çatalca açıklarında denizde hortum oluştuğu görüldü. Bu doğal afet sonrası AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Twitter hesabından "Hortum tehlikesi sırasında yapmanız gerekenleri biliyor musunuz?" başlığıyla bir video paylaştı.

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Videoda hortumdan korunmak için şunların yapılması gerektiği belirtildi:

İÇ ALANDAYSANIZ

Sığınağa ya da penceresiz odalara sığınarak başınızı ve boynunuzu kollarınızla koruyun.

Vücudunuzu battaniye ya da benzeri kalın örtülerle koruyun.

Pencere bulunan bir odaya sığınmışsanız pencereleri kapalı tutun.

Yüksek katlı binadaysanız alt katlara geçin.

DIŞARIDAYSANIZ

Sığınacak güvenli bir yer arayın.

Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun.

Köprü ve üst geçitlerden uzak durun.

Düz ve alçak alanları tercih edin.