Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar organize suç örgütü yönelik açılan davanın bugünkü duruşmasında mahkeme başkanı salondaki herkesi koronavirüs önlemleri kapsamında maske takılmasının zorunluğu olduğunu söyleyerek uyardı. Tutuklu sanık Adnan Oktar, uyarılara rağmen maske takmayınca duruşma salonundan çıkarıldı.
09.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:09
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında görülen duruşmada bugün sanık avukatları, savunma yaptı. Mahkeme Başkanı öğleden önce salondaki herkesi maske takması yönünde son kez uyardı. Öğle arasından sonra devam eden duruşmada tutuklu sanık Adnan Oktar'ın maske takmadığı görüldü.
"ALERJİM VAR"
Mahkeme Başkanı daha önce de uyarı yaptığını yineleyerek Oktar'ın duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Oktar, jandarma eşliğinde salondan çıkarılırken "Alerjim var, o yüzden maske takamıyorum" dedi.
Duruşma sanık avukatlarının savunma yapmasıyla devam etti.