Adıyaman'da 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı

Adıyaman'da, park içerisinde oturan iki grubun 'yan baktın' tartışması sonrasında çıkan kavgada 2 kişi darp edilerek yaralandı.

15 KİŞİ 4 KİŞİYE SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre olay, Karapınar Mahallesi Sümer Park içerisinde iki grup arasında yaşandı. Parkta sohbet eden 4 kişinin yanına alkollü oldukları iddia edilen yaklaşık 15 kişilik bir grupgeldi. Daha kalabalık olan grup 'yan baktınız' diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 15 kişilik grup, 4 arkadaşı yumruk ve tekmelerle darbetti.

POLİS VE BEKÇİLER AYIRDI

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sivil polis ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden kalabalık grup olay yerinden hızla kaçtı. Darp neticesi yaralanan 2 arkadaş için 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki arkadaş ise hastaneye gitmek istemedi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.