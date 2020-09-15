Adil Gür kimdir? Adil Gür kaç yaşında, nereli? Adil Gür hayatı ve biyografisi!

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ADİL GÜR KİMDİR?

Adil Gür, 1965 yılında Malatya'da ailesinin ilk çocuğu olarak köyde doğmuştur.

4 kardeşi vardır. Babası öğretmen, annesi ev hanımıdır. 6 yaşında iken Malatya'ya taşındılar. İlkokul ve ortaokulu Malatya'da okudu. Malatya İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 15 yılda mezun oldu.

Üniversitede okurken 1987 yılında Araşahibi Tarhan Erdem'in yanında çalışmaya başladı. Araştırma sektörüne anketör olarak giren ve 1995 yılına kadar çeşitli araştırma şirketlerinde yöneticilik yapmış olan Adil Gür, 1995 yılında ise A&G Araştırma Şirketi'ni kurdu.

Adil Gür, 1995-2015 yılları arasında seçim tahminleri ile adını duyurdu. Birçok siyasi ve sosyal içerikli araştırma yürütmektedir. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli belediyeleri ile birlikte Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kaynaklı "Vatandaş Karnesi – Başkan Dinliyor" adlı projeyi yürütmekte, vatandaş memnuniyetini arttırıcı çalışmalar yapmaktadır.

Adil Gür, 1999 yılında Naile Gür ile evlendi. 1 kız, 1 erkek çocuk babasıdır.