Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Adem Büyük kırmızı kart gördü. Mücadeleye yedek başlayan ve 77. dakikada Henry Onyekuru'nun yerine dahil olan Adem, 88 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından oyundan atıldı. 32 yaşındaki futbolu sarı kart sınırında da bulunuyordu.

Adem Büyük, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK maçında takımını yalnız bırakacak.

DONK DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan bırakan Galatasaray'da bu maç öncesi Mariano, Adem Büyük, Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri sınırda olan isimlerdi. Donk, mücadelenin 61. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Başarılı futbolcu, 28. haftada iç sahada Gaziantep FK ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

DEFANSTA ALTERNATİFLER AZALDI

Galatasaray'ın Ryan Donk'un da kart cezasından dolayı gelecek hafta defans ortasındaki alternatifleri azaldı. Sarı-kırmızılılarda savunmada görev alan Brezilyalı futbolcu Marcao'nun da sakatlığı devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in elinde, o bölgede oynayabilecek Ahmet Çalık ile Emin Bayram bulunuyor.