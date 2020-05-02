48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü

Adana'da iftar sonrası güvercinlerini beslerken evinin damından komşusunun damına kaçan güvercini yakalamak isteyen adam dengesini yitirip dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

GÜVERCİNİN PEŞİNDEN GİDERKEN 4 KATTAN DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75044 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yıllardır güvercin besleyen Faruk Kara, evinin damına çıkarak kuşlarına yem verdi. Bu sırada Kara'nın bir güvercini uçup karşı apartmandaki dama kondu. Kara, dama çıkıp güvercini yakalamaya çalışırken dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın damından düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılanan incelemenin ardından talihsiz adamanın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.