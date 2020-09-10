Evinde kenevir yetiştiren Adanalıdan pes dedirten savunma: Şeker hastasıyım, hastalığıma iyi geliyor

Adana'da evinin bahçesinde 257 kök hint keneviri yetiştiren Zekayi Ç. (59), "Ben şeker hastasıyım. Bu bitkinin hastalığıma iyi geldiğini öğrenince evimin bahçesinde yetiştirip, kurutup içtim. Hastalığıma çok iyi geldi" dedi.

Olay, Yüreğir İlçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, müstakil evin bahçesinde ekili halde 257 kök hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca evde yapılan arama, hassas terazi ve çamaşır ipinde kurutulmuş halde uyuşturucuya el koydu.

"KAYNATIP İÇTİM, ÇOK DA FAYDASINI GÖRDÜM"

Gözaltına alınan Zekayi Ç. "Şeker hastalığıma çare ararken 6 ay önce çalıştığım yerde hint kenevirinin hastalığıma iyi geldiğini Suriyeli arkadaşımdan öğrendim. O günden sonra evimin bahçesi ektim. Daha sonra kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp suyunu içtim. Çok da faydasını gördüm" dedi.

Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Düzenlenen baskın anından kareler;