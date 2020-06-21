3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 metre yükseklikten düşen 7 aylık bebek adeta bir mucize gibi hayatta kaldı.
21.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:49
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yüksekten düşen 7 aylık bebek yaralandı.
3 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu bir annenin müstakil evin damında kucağında tuttuğu 7 aylık bebek, yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Başından yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.