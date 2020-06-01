Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada

Adana'da belediyeye ait giysi toplama kutusundan bir kişinin toplanan eşyaları çalması bölgedeki vatandaş tarafından görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78026 sokakta belediyenin ihtiyaç sahipleri için kurduğu giysi toplama kutusundaki kıyafetlerin büyük bölümü motosikletli bir kişi tarafından çalındı.

ÇALMA ANI KAMERADA

Evinin balkonundan olaya şahit olan Murat Karabuluter (39), kıyafetlerin çalınma anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, şüphelinin kutudaki kıyafetleri alıp beğenmediklerini attıktan sonra motosikletinin sepetine yükleyip uzaklaştığı görülüyor.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Karabuluter'in ihbarı üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Murat Karabuluter, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin olayı fark edip kendisine haber verdiğini, bunun üzerine cep telefonuyla olayı görüntüleyip durumu polise bildirdiğini söyledi.