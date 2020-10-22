Adana'da, eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, Dursun O. ile ismi henüz öğrenilemeyen eşi ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma büyürken, Dursun O., eşi tarafından başından ve çeşitli yerlerinden darbedildi. Yardım çığlıkları atan Dursun O.'nun sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli eşi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.