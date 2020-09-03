Adana yine rekora koşuyor! 91 yılın en sıcak eylülünde telefonlar çekmedi

Adana yine hava sıcaklığıyla termometreleri zorladı. Öyle ki vatandaşlar nefes almakta dahi zorluk yaşadı. Son 91 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Adana'da başta telefonlar çekmedi, teknolojik aletler ısındı. Kozan ilçesinde yaşayan bir esnaf da sıcaklığı test etmek için asfaltta sucuklu yumurta pişirdi.

TELEFONLAR ÇALIŞMIYOR

Deyim yerindeyse yaprak kıpırdamayan kentte termometreler öğle saatinde 53 dereyi gösterdi. Telefonlar ise aşırı sıcaklık nedeniyle çalışmadı.

SUCUĞU DA DENEDİLER

Kozan'da Murat Mercan isimli bir esnaf sıcaklık testi için asfaltta önce sucuk pişirdi ardından üstüne yumurta kırdı. Mercan, "Çukurova yanıyor. Bizde asfaltta sucuk ekmek yaptık. Asfaltta yumurta kırmışlardı bizde buna sucuk ekledik. Sucuğumuz pişiyor" dedi.

"GÜNEŞE ATEŞ EDENLER SICAKTAN ÇIKAMADI"

Adana denince akıllara güneşe ateş eden adamın geldiğini söyleyen esprili esnaf Mercan, "Sıcak denilince güneşe ateş edilme algısı vardı. Güneşe ateş edecek arkadaşlar sıcaktan bunaldı evden çıkamadılar. Biz onların yerine yeni bir akım başlattık. Güneşte sucuk ekmek denedik oluyor. Termometremiz yandı. 52 dereceden sonrası yandı" dedi.

"BUHARLAŞIYOR GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ"

Sucuklu yumurtayı tadan Mercan, "Piştiğini herkes görebilir. Burada aşırı derecede kendinizi kapalı teneke içinde sürekli buharlaşıyor gibi hissediyorsunuz. Tarlada çalışan ocak başında çalışan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.