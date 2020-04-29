Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi

Adana'da çeşitli suçlardan 26 yıl hapis cezasına çarptırılan Y.K, cezaevinden İl Emniyet Müdürlüğü'ne mektup yazarak 16 yaşındaki oğlu M.F.K. ile 8 yaşındaki kızı B.K. için hediye istedi.

"KIZIM DONDURMAYI ÇOK SEVER"

Mektubunda çocuklarının mutlu olmasını dileyen Y.K, "Cahilliğimden dolayı suç işledim. Yanlışımın farkına vardım. En büyük yanlışı çocuklarıma yaptım. Bana tam ihtiyaçları olduğu zaman cezaevindeyim. Kızım dondurmayı çok sever. Sizlerden ricam, çocuklarıma yaşlarına uygun hediyeler ve bisküvi, çikolata türü şeyler gönderip onları sevindirmeniz" dedi.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K'nin bu isteğine kayıtsız kalmadı. Polis ekipleri, dedelerinin merkez Seyhan ilçesindeki evinde kalan M.F.K. ile B.K'ye dondurma ve çeşitli hediyeler götürdü. Polisleri karşısında gören çocukların sevindikleri görüldü. Y.K'nin kızı B.K, "Babamı çok seviyorum. Onu çok özledim. Bu sürprize de çok şaşırdım" dedi.

"TEK İSTEĞİMİZ, AĞABEYİMİN ÇOCUKLARINA KAVUŞMASI"

Mahkumun kız kardeşi ise, kardeşinin cezaevindeyken de çocuklarını unutmayacağını bildiğini belirterek, "Ağabeyimi çok özledim. Çocuklar evde, babalarını özlüyorlar. Yeğenlerime 70 yaşındaki babam ve annem bakıyor. Muhtaç durumdalar. Tek isteğimiz, ağabeyimin çocuklarına kavuşması" diye konuştu.