Bıçaklı kavgada eşinin ölümüne neden olduğu öne sürülmüştü, 'yanlışlıkla bileğini kesmiş' dedi

ADANA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş (35) ile kavga ettiği sırada bıçakla yaralayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Venera Karakuş (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Kırgız asıllı Venera Karakuş emniyetteki ifadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Onu ben öldürmedim" dediği öğrenildi.

Olay, 19 Haziran günü saat 21.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karakuş ve Kırgız asıllı eşi Venera Karakuş bir süredir anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi. İddiaya göre, boşanmak istemeyen Mehmet Karakuş zaman zaman eşiyle konuşmak istedi. Ancak eşini ikna edemedi. Mehmet Karakuş, olay günü evine geldiği Venera Karakuş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çift, bıçakla yaralandı. Çığlık ve yardım seslerini duyup, eve gelen apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirip, yaralı kadını otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürdü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Mehmet Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakuş'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'KOCAM KENDİ KENDİNİ YARALADI'

Sağlık durumu iyiye giden ve hastaneden taburcu olan Venera Karakuş ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Karakuş'un ifadesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğu için ayrı yaşadıklarını ve buna rağmen eşinin akşam saatlerinde evine gizlice girip kendisini beklediğini belirterek, "Eşim eve geldiğimde karşıma çıktı ve tartışma üzerine eline aldığı bıçakla bana saldırdı. Bıçağın sapıyla kafama defalarca vurdu. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. Komşular gelince ikimizi de kanlar içinde görüp polise ve ambulansa haber vermişler. Eşimi ben öldürmedim. O kendi kendini yaraladı" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Venera Karakuş'un Adli Tıp Kurumu'na sağlık kontrolü için getirildiği sırada gözündeki morluklar ve dirseklerindeki yara izleri dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Venera Karakuş, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tarsus Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.