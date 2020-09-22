Adalet Bakanlığı personel alımı: 1200 hakim ve savcı alımı yapılacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet bakanlığı bünyesinde çalışacak 1200 hakim ve savcı adayı başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapacaklar. 16 farklı merkezde yapılacak olan sınava başvurular nasıl, nereden yapılacak? Adalet Bakanlığı personel temini başvuru şartları haberimizde...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlık bünyesinde alımı yapılacak 1200 kamu personeli ilanına başvurular, 1-8 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.

SINAV NE ZAMAN?

Hakim ve savcı olabilmek adına girilecek sınav ise 16 farklı merkezde ve 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri:

010 Adana,

062 Ankara,

070 Antalya,

160 Bursa,

210 Diyarbakır,

250 Erzurum,

270 Gaziantep,

341 İstanbul - 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir),

343 İstanbul - 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer),

352 İzmir,

380 Kayseri,

420 Konya,

440 Malatya,

550 Samsun,

610 Trabzon,

650 Van

ALIM YAPILACAK KADROLAR

İlana göre alım gerçekleştirilecek kadrolar şu şekilde:

- 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

- 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

- 100 idari yargı hâkim adayı,

BAŞVURU ŞARTLARI

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre yapılacak personel alımında başvuru şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak, Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı - Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Ç- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.