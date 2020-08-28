Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki milli oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor.

U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, geçen sezon başında U19 takımıyla oynadığı 9 maçta 6 gol atınca A takıma yükselmişti. A takım formasıyla da 6 maça çıkan 2001 doğumlu forvet 1 gol kaydetti.

Göztepe'nin büyük umutlar bağladığı Ege'nin yurt dışında vitrine çıkartılıp Avrupa piyasasına sunulması bekleniyor.

Ege Özkayımoğlu

KAYSERİSPOR'DAN TRANSFER YAPTI

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son olarak Süper Lig'de Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı kadrosuna katmıştı.

BELÇİKA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Öte yandan Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo'nun da Ege'yle teması var. Westerlo kadrosunda Berke Özer, Barış Alıcı ve Atabey Çiçek gibi genç isimler yer alıyor.