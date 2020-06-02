Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 94. bölümüyle ekrana geldi. Büyük ödül için yarışan Ünlüler ve Gönüllüler arasında yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı devreye girdi. Yunus Emre'nin tartıştığı Berkan'a hakaret ve küfür içerikli cevaplar vermesine sinirlenen Ilıcalı, Yunus Emre'yi sert bir dille uyardı.

"SENİN KÖTÜ KELİME KULLANMA HAKKIN YOK"

Oyun sonrasında Yunus Emre'yi ciddi bir şekilde uyaran Acun Ilıcalı, "Sen burada bir daha küfür kullanırsan çok ciddi yaptırım uygulayacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz ama sen bunu çok ciddi alışkanlık haline getirdin. Bizde küfür yok. Sen hakaret ediyorsun. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Senin bundan sonra kötü kelime kullanma hakkın yok. Berkan'ın sana karşı sinirlenmesi normal. Sana yaklaşılmıyor mu?" dedi.

"DELİKANLILIK YAPACAKSAN KENDİ MAHALLENDE YAP"

Yunus Emre ise bu sözlerden sonra gülerek, "Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum tek başıma" ifadelerini kullandı. Yunus Emre'nin tavrından rahatsız olan Acun Ilıcalı, resti çekerek "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye. Burada kurallar var, medeni bir ortamda yarışma yapıyoruz. Artistik yapacaksan, gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın. Bizim mahallede ötmüyorsun. Sen anlattığımdan da bir şey anlamıyorsun. Oyundan ihraçsın. Gidebilirsin" diyerek oyundan ihraç etti.

"UYARILARA BÖYLE CEVAPLAR VEREN BİR YARIŞMACIYI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Yunus Emre'nin gitmesinin ardından da konuşan Acun, "Yaptığımız uyarıları anlayabilecek durumda değil. Biz programımızda agresifliğe bir şey demedik ama böyle davranışları istemiyorum. Uyarıda hala bu tip cevaplar veren bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum. Kendisiyle ilgili daha sonra değerlendirme yapacağız" dedi.