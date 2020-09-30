Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor

Söz yazarı ve besteci Şehrazat, 99.5 milyon liraya uçak alan Acun Ilıcalı'ya telif haklarını ödemediği için "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" diyerek ateş püskürmüştü. Acun Ilıcalı'dan da iddiaya cevap gecikmedi.

"TERBİYESİZ KİŞİYE CEVABI MAHKEMEDE VERECEĞİZ"

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" dedi.

Şehrazat

ŞEHRAZAT, ACUN ILICALI'YA ÖFKE KUSTU

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne aktarmasız gitmek için özel jetini satıp 99.5 milyon TL'ye uçak almıştı. Şehrazat ise telif haklarını ödemediğini iddia ettiği Ilıcalı'ya bu haber üzerinden "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haram zıkkım olsun. Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi. Sana kazandırdığımız para yedi ceddine yeter. Hakkımızı öde. Ayıptır, günahtır" demiştir.