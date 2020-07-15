Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin dün gerçekleşen finalinde, SMS oylamasında rakibine göre daha fazla oy alan Cemal Can Canseven şampiyon oldu. Diğer finalist Barış Murat Yağcı'yı destekleyenler SMS sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia ederek, noter sonuçlarının açıklanması için Twitter'da gündem oluşturdu. "Tv8NoterSonucu BarışŞampiyon" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Etiket altında Survivor final sonucunun şaibeli olduğuna dair bir noter belgesi de paylaşıldı.

"BİRİSİ SAHTE BELGE UYDURSUN, BİZ DE İNANALIM"

Konuya ilişkin açıklama yapan programın yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, Twitter'da dolaşıma giren belgenin sahte olduğunu açıkladı. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Birisi sahte bir belge uydursun, biz de inanalım... Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı? :)"

Sosyal medyada gündem olan sahte belge: