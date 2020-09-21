Acun Ilıcalı Haydi Şimdi kampanyasında ne kadar bağış topladı? Dizüstü bilgisayar desteği nasıl yapılır?

MEB tarafından, koronavirüs nedeniyle öğrencilerin eğitimlerinin bir kısmını uzaktan devam etmeleri kararı alınmıştı. Bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için Ilıcalı, Kızılay aracılığı ile kampanya düzenledi. Haydi Şimdi sloganı ile başlatılan dizüstü bilgisayar kampanyasında hedef ne kadar?

ACUN ILICALI, BİLGİSAYAR KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLADI?

TV8 ekranlarından canlı oalrak düzenlenen Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası, MEB desteği ile gerçekleştiriliyor. Birçok ünlü ismin yanı sıra spor ve iş dünyasından da destekler gecikmedi. Ilıcalı, şimdiye kadar toplanan bağışların 7 milyona yakklaştığını ve hedefin 20 milyon olduğunu belirtti.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?

Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenler "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor. Diğer yandan Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor. Kızılay'ın mobil uygulamasını indiren kullanıcılar da uygulama üzerinden destek sağlayabiliyor.

Haydi Şimdi kampanyasına farklı platformdan destek yapmak için https://www.kizilay.org.tr/ adresi kullanılabilecek. İstenen bilgiler doldurulduktan sonra bağış gerçekleşmiş olacak.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...