Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Ödül oyununda durum 9-8 ünlüler lehine iken Berkan ile Yunus Emre parkura çıktı. Survivor 2020 ödül oyununda gönüllüler takımından Berkan, ünlüler takımından Yunus Emre'yi yenerek takımına sayı kazandırdı.

BERKAN'IN VERDİĞİ CEVAP ACUN'U GÜLDÜRDÜ

Survivor Berkan, sayıyı alarak takımının umutlarını bayrak yarışına taşıdı. Survivor Berkan oyun sonrası sevincini yaşarken İspanyolca'da "sessiz" demek olan "tranquilo" kelimesini kullandı. Acun Ilıcalı, Berkan'dan tranquilo'nun anlamını sordu. Berkan'ın soruya verdiği cevap ise Acun Ilıcalı'yı güldürdü.

"BANA POSTA KOYAN İLK YARIŞMACI"

Acun Ilıcalı ise, Berkan'ın "tranquilo" diye bağırdığı anları kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ilıcalı o anları, "Bana posta koyan ilk yarışmacı" notuyla paylaştı.