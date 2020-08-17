Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, futbolun yanı sıra ayak tenisi oynamaya başladı. Survivor 2020'nin çekimlerinde de ayak tenisi oynayan Ilıcalı, dün akşam da İbrahim Büyükak, Ali Çıka ve Mustafa Aksakallı ile maç yaptı. Ilıcalı, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"ÖĞRENCİLERİM BAŞARILI OLAMADI"

Karşı takımda oynayan Ali Çıka'nın annesi oyuncu Demet Akbağ'ın da izlediği maç sonrasında galibiyetini kutlayan Acun, ünlü oyuncunun maça dair yorumunu almayı da ihmal etmedi. Demet Akbağ oğlunun bulunduğu takımın yenilgisiyle sonuçlanan ayak tenisi maçıyla ilgili "Ayak tenisi kariyerinde oğlumu öğrencilerime emanet ettim ama öğrencilerim maalesef genç bir takım olmalarına rağmen başarılı olamadılar" yorumunu yaptı.

ACUN'U TUTAN BARIŞ MURAT YAĞCI GALİBİYETİ KUTLADI

Bu ayak tenisi maçını izlemeye gelenler arasında Acun Ilıcalı ile yeni bir proje yapacağı konuşulan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da vardı. Barış Murat Yağcı Acun'u tuttuğunu ve pilav kazandıklarını söyledi.