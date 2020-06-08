Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun 3 yıl önce görkemli bir düğünle evlendi. Mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

KARNI BURNUNDA POZU ORTAYA ÇIKTI

Babasının popülerliğinin yanı sıra özel hayatını gizli yaşayan ve sosyal medya hesabında dahi sadece yakın arkadaşlarını kabul eden Banu Ilıcalı, hamilelik sürecini de gözlerden uzak yaşıyor. Şimdilerde 8,5 aylık hamile olan 30 yaşındaki Ilıcalı'nın ilk hamilelik pozu da bir arkadaşının Instagram'da paylaşmasıyla ortaya çıktı.

MUCİZE ÇOCUK BANU ILICALI

Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmişti. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.