Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim Sistemi'nin sınav sonuçları belli oldu. Öğrenciler sonuçlara Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Sınavlar, 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılmıştı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.