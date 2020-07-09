Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 18 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

09.07.2020 22:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:02

Açıköğretim Sistemi'nin sınav sonuçları belli oldu. Öğrenciler sonuçlara Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Sınavlar, 18 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılmıştı.

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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları belli oldu.

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.