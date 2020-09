Abraham Lincoln kimdir? Abraham Lincoln kaçıncı başkandır? Abraham Lincoln nasıl öldü?

ABRAHAM LINCOLN SİYASİ YAŞAMI

1832'de, henüz 23 yaşındayken, Illinois'te Liberal Parti üyesi olarak başarısız bir kampanya ile siyasi kariyerine başladı.

Sangamon nehrindeki gemi trafiğini üstlendi. Daha sonra Kara Şahin Savaşı sırasında milis kuvvetlere kaptanlık yaptı. 1834 yılında, devlet meclisi seçimini kazandı Sir William Blackstone'un İngiltere'nin hukuk sistemini anlattığı, "Commentaries on the Laws of England" adlı kitabı okudu ve hukuk öğretmeye başladı. Bu yıllarda çok başarılı bir avukat oldu.[16] Lincoln, 1841 yılında Whig Partisi`ne William Herndon ile birlikte girdi. Lincoln, 1847 yılında Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi`ne seçildi. Amerika - Meksika savaşı sırasında Başkan James K. Polk`a yaptığı eleştiriler fazla dikkat çekmesine neden oldu. 1848 yılında "Savaşın gereksiz ve anayasaya aykırı olarak başkan James K. Polk tarafından başlatıldığı" söylemini içeren bir metin oylamında 81 demokrata karşı mağlup olan 82 Whig üyesi arasında yer aldı.

ABRAHAM LINCOLN KAÇINCI BAŞKANDIR?

Köleliği sonlandırmak için büyük adımlar atan ve başaran Abraham Lincoln; Cumhuriyetçi Parti'nin ilk, ABD'nin ise 16. başkanıdır.

AVUKATLIK KARİYERİ

Illinois Yüksek Mahkemesi'nde avukatlık kariyerine başlayan Lincoln, birçok davada başarılı olarak o dönemin en başarılı avukatları arasına girmeyi başardı. Lincoln'ün en önemli davası 1858 yılında bir cinayet davası oldu. Lincoln'ün müvekkili William "Duff" Armstrong, James Metzker'i öldürmekle suçlanıyordu.1858 yılında müdafaa ettiği ünlü William \"Duff\" Armstrong davasıyla, hukuk dehasını da ortaya koydu. Farklı ve o zamanlar ender rastlanılan bir taktik kullanmak suretiyle, görgü tanığının yalan söylediğini çiftçi almanağıyla kanıtladı. Lincoln, İllionis eyaletinde geçirdiği 23 yıllık hukuk hayatı boyunca, 5.100'den fazla davada avukatlık yaptı.

ABRAHAM LINCOLN NASIL ÖLDÜ?

Lincoln, suikast sonucu ölen ilk ABD başkanı oldu. Tarihsel değerlendirmelerde en iyi Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından biri olarak kabul edilir.

Birden fazla suikast girişimine maruz kalan Lincoln, savaş ve köleliğin kaldırılması sonrasında Lincoln, Beyaz Saray'da daha fazla çalışmaya başlamıştı. Savaşın harap ettiği ülkenin yeniden onarılması gerekiyordu. Asıl amaç ise kölelerin yardımı olmaksızın işleri sürdürebilmekti.

Amerikan İç Savaşı bitiminden birkaç gün sonra İyi Cuma adı verilen Hristiyan Bayramı günü olan 14 Nisan'da geç saatlere kadar çalışan Lincoln, karısı Mary ile gezintiye çıktı. Ardından Fords Tiyatrosu'nda "Amerikalı Kuzenimiz" isimli tiyatro oyununu izlemeye gitti. Oyun başlamıştı ve seyirciler onları görünce selamlamaya kalkmışlardı.

Oyun oldukça komikti ve üçüncü perde sırasında herkes sahneye yoğunlaşmıştı. O sırada bir silah sesi duyulmuştu. Daha sonra da devlet locasından çığlıklar yükseldi. Abraham Lincoln'ü öldüren kişi, John Wilkes Booth isimli aşırı güneyli bir oyuncuydu. Aynı zamanda Konfederasyon adına çalışan Maryland'li bir casustu.

Booth daha önce de Lincoln'ü Konfederasyona kaçırmayı planlamıştı. Ama bu fikrini değiştirerek, suikast planları yapmaya başladı. Tiyatroya geleceklerini öğrendiğinde ise harekete geçti. Balkonun arka kısmında bir delik açtı ve bekledi. En komik anın gelmesini bekleyerek, silah sesinin duyulmamasını düşünmüştü. Booth gülme sesleri arasında Lincoln'ü başından vurdu ve sahneye atladı. Sahnede "Sic semper tyrannis!" (Daima tiranlar için) diye bağırarak kaçtı.

Suikastın ardından Lincoln, tiyatronun karşısındaki eve taşındı. 15 Nisan 1865 sabahında ise Lincoln hayatını kaybetti. Cenazesi Illinois'e trenle götürüldü. Mezarı, Springfield'deki The Oak Ridge Anıtı'ndadır. Lincoln Anıtı ise 1922 yılında tamamlanmıştır ve Washington'da bulunmaktadır.

Lincoln'ün suikastçısı John Wilkes Booth ise olaydan 12 gün sonra federal ajanlar tarafından bulunmuştur. Washington'da sıkıyönetim ilan edilmiştir ve ikinci başkan Andrew Johnson göreve çağrılmıştır. Booth ise Virginia'daki bir ahırda öldürülmüştür. Aynı zamanda suikastta rol oynayan biri kadın toplamda 8 kişiden dördü idam edilmiştir. Diğerleri ise hapis cezasına çarptırılmıştır. İdam edilenler arasında Mary Surratt ise ABD hükümeti tarafından idam edilen ilk kadındır.