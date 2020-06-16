Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Fernendo Muslera'ya moral olacak bir açıklama geldi.

Albayrak, Muslera'yla ilgili "Sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağız. Oynamadığı ayların da parasını alacak" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci, oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ayağında iki yerde kırıl tespit edilen ve bıçak altına yatan Muslera, bugün başarılı bir ameliyat geçirdi.