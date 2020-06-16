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Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, kaval kemiğinde kırık meydana gelen Fernando Muslera'nın sözleşmesinin iki yıl daha uzatılacağını ve Oynamadığı ayların da parasını alacağını söyledi.

16.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:02

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Fernendo Muslera'ya moral olacak bir açıklama geldi.

Albayrak, Muslera'yla ilgili "Sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağız. Oynamadığı ayların da parasını alacak" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci, oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ayağında iki yerde kırıl tespit edilen ve bıçak altına yatan Muslera, bugün başarılı bir ameliyat geçirdi.

Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Haber Yorumları (3)
BEYAZ-ZENCİ: bu adama yakisir bu karar. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SUAT: adamın hasııı. . . . . . . . . .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AA: ADAMMMM KRALLL. . .
Cevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
500
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