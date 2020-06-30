Uzun zaman sonra dün sessizliğini bozan ve ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

ABDULLAH GÜL, CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLUYOR?

Hakan Hürriyet Gazetesi'nde bugün yayımlanan yazısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olmayı amaçladığını iddia etti. Hakan, Gül'ün bu sebeple Ali Babacan'ın partisinde kendisini öne çıkarmadığını, geri planda tuttuğunu belirtti.