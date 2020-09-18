Abdi İbrahim kimdir? Abdi İbrahim Barut hakkında merak edilenler

Kocamustafapaşa'da bir eczanenin açılmasıyla sektöre atılan Abdi İbrahim, sonraları Uluslararası hizmet veren Türkiye merkezli ilaç firması olmayı başarmıştır.

ABDİ İBRAHİM KİMDİR?

Abdi İbrahim, uluslararası hizmet veren Türkiye merkezli bir ilaç firmasıdır.

Eczacı Abdi İbrahim Bey tarafından 1912 yılında Kocamustafapaşa'da açılan eczanede ilaç üretimi yapılırken, 1915 yılında Abdi İbrahim Müstahzarat-ı İspençiyariye adı altında Mahmutpaşa'da seri üretime geçilmesiyle bugünkü haline gelen Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuş oldu.

1919 yılında bu fabrikada, "kuvvet şurubu" (Şaraplı Kınakına Hülasası), Müshil-i Nadir (Abdi İbrahim Müshil Şekeri), Bromo-Valerin Nadir (Valerobrom Le Grand Benzeri) gibi "ilaç"lar üretilmeye başlandı. Farmasotik teknolojiyle üretilen ve eczanelere dağıtımı yapılan ilaç sayısı, 1940 yılında 80'e ulaştı.

Mahmutpaşa'daki yerinin yetersizliği üzerine 1952'de Vefa semtine taşınan kuruluş, "İbrahim Abdi Barut" adı altında etkinliğini sürdürdü.

1975'e gelindiğinde, bugünkü adını alan şirket, 1994'te yeniden taşınarak Bahçeşehir'de yapılandı. 2007 yılında yönetim binası ve logo değişikliği ile son halini alan firma, giderek gelişerek güçlenmesini sürdürdü ve 2007'de yüzde 7,2 pazar payı ile 800 milyon doların üzerinde ciro elde etti.

Dünyanın en büyük 96. ilaç şirketi oldu.

İlk 100'e giren ilk ve tek Türk şirketi olan Abdi İbrahim İlaç Sanayi, misyonunu "insan sağlığına yönelik ilaç ve ürünleri, öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla, tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak" şeklinde açıklamaktadır. Kalite ve çevre politikasına ayrı bir önem veren şirket, Sosyal sorumluluk projeleri adını verdiği uygulamalar çerçevesinde İstanbul'da Abdi İbrahim İlköğretim Okulu'nu yaptırmış, "verimli enerji kullanımı" konusundaki uygulamalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması"nda iki ödül kazanmıştır.

"Yeşil nokta" projesiyle ÇEVKO ile işbirliği yaparak geri dönüşüm konusunda olumlu gelişmeler kaydeden Abdi İbrahim, "Türkiye Metabolik Sendrom Sıklığı Araştırması", "Demir Gibi Türkiye" gibi kampanyalarla insan sağlığı konusunda yararlı etkinliklerde bulunmuştur.

Vietnam, Özbekistan, Afganistan, Libya, Endonezya, Lübnan gibi ülkelere ilaç satışı yapan şirket, ayrıca birçok ülkede temsilcilikler bulundurmaktadır. 100'ü Ar-ge projelerinde, 200'ü dış ülkelerle olan ilişkilerde olmak üzere 2800 personeli bulunan Abdi İbrahim İlaç Sanayi A.Ş., birçok konuda ilaç üretimi yapmaktadır.

Abdi İbrahim İlaç, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (BMVDB)'na kayıtlı kurumlar arasında toplam 19.271.069 TL'lik vergi tutarı ile sağlık kategorisinde ilaç sanayi firması olarak birinci oldu.

kariyer.net sitesinin seçim oylamalarıyla, 2006 yılında İnsana Saygı Ödülü'nü kazanmıştır.

ABDİ İBRAHİM YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEZİH BARUT KİMDİR?

1952 doğumludur.

Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olan Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası'nda 1976 yılında aktif iş yaşamına başladı.

1981 yılından itibaren Abdi İbrahim İlaç yönetimini devir alan Barut, 30 yılı aşkın sürede Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi şirketin farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda sorumluluklar üstlendi.

Abdi İbrahim İlaç sanayinin kurumsallaşma sürecini başlatan Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, Istanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008 yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk iş insanıdır.

İngilizce bilen Nezih Barut, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.