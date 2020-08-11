ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı. Putin, "Bu sabah saatlerinde, korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" dedi. Aşının adının "Sputnik V" olacağı ifade edilirken, Rusya'nın açıklamasına ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'den açıklama geldi. Azar, önemli olanın "ilk aşıyı" bulması değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır" dedi.

"ŞEFFAF VERİLERE İHTİYAÇ VAR"

Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor" ifadelerini kullandı.

Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi.

PUTİN, İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarında ilk güzel haber Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirğs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıkladı. Koronavirüs aşısının ilk fotoğrafları da paylaşıldı.

AŞININ ADI "SPUTNİK V" OLDU

Öte yandan, aşının adının "Sputnik V" olacağı ifade edilirken, açıklamada, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.