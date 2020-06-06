ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı

Amerika'nın Texas eyaletinde polis tarafından öldürülen siyahi vatandaş George Floyd'un ölümünden sonra başlayan protestolar çığrından çıktı. Yapılan gösterilerde, bir esnaf elinde elektrikli testere ile göstericilerin üzerine doğru yürüyüp kendilerini kesmekle tehdit etti. Görüntülerin internet üzerinden yayınlanmasından sonra kendisi de siyahi olan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

TESTERE İLE KORKUTUP HAKARET ETTİ

Yağma olaylarına karşı dükkanını korumak isteyen bir esnaf, elinde elektrikli testere ile protestoculara doğru yürüdü. Göstericilere eve gitmelerini söyleyen adam, gruba ağır hakaretlerde bulundu. Bir süre sonra protestocular dağıldı. Görüntünün yayınlanmasından sonra ismi açıklanmayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer sadece soruşturmanın devam ettiği bilgisini verirken, testereli esnafın kimliği ve şu anda nerede tutulduğu hakkında bilgi vermedi.

8.000 ŞİKAYET DİLEKÇESİ YAZILDI

Esnaf vatandaşın ayrıca protestoculara bağırırken ırkçı sloganlar kullandığı belirtildi. Videonun yayınlanmasından sonra duruma tepki gösteren vatandaşlar, internet üzerinden şahsın gereken cezayı alması için dilekçe yazdılar. Birkaç saat içinde tam 8.000 şikayet dilekçesi oluşturuldu.

GENÇ KIZIN ELİNDEKİ PANKARTI YIRTTI

Saldırı anında protestocuların içinde olan Lorena Houghton, yolun karşısına geçerken bir adamın aracının içinden çıkardığı elektrikli testereyi çalıştırıp kendilerine saldırmaya başladığını, bir kızın elinde bulunan pankartı zorla alıp yırttıktan sonra kıza hakaretler ettiğini söyledi.

Polis şefi Victor Rodriguez, olaydan hemen sonra adamın kimliğinin tespit edildiğini ve gözaltına alındığını, soruşturma devam ettiği için saldırganın güvenlik nedeni ile nerede tutulduğu hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.