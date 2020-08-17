Pentagon UFO'ları araştıracak birim kurdu! Görevlilerin ismi sır gibi saklanıyor

ABD ordusu, UFO'ları araştıracak bir görev gücü oluşturduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı'nca onaylanan 'UFO Görev Gücü', 'açıklanamayan hava olaylarını' araştıracak. Pentagon açıklamasında, "4 Ağustos 2020'de Savunma Bakan Yardımcısı David L. Norquist, Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü'nün (UAPTF) kurulmasını onayladı. Savunma Bakanlığı, UAP'lerin doğasını ve kökenlerini daha iyi anlamak ve içgörü kazanmak için UAPTF'yi kurdu. Görev gücünün misyonu, potansiyel olarak tehdit oluşturabilecek UAP'leri tespit etmek, analiz etmek ve sınıflandırmaktır" ifadeleri yer aldı. Görev Gücü'nde çalışacak kişilerin isimleri ise gizli tutuldu.

Bakanlık Sözcüsü Susan Gough, çalışma grubunun "Tanımlanamayan cisimleri bulmak, analiz etmek ve bunları bir katalog haline getirmek"ten sorumlu olduğunu belirtirken, Pentagon'un ABD hava sahasına izinsiz olarak giren her objeyi çok ciddiye aldığını dile getirdi.

TANIMLANAMAYAN NESNELERİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınlamış, söz konusu videoların yıllar önce internete düştüğünü belirten bir Pentagon sözcüsü, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla görüntülerin resmi olarak yayımlanmasına karar verildiğini belirtmişti. Görüntüleri yayımlayan Pentagon, videoda yer alan uçan nesnelerin mahiyetine ilişkin bir bilgilerinin olmadığını ve bunların 'tanımlanamayan' statüde kalmaya devam ettiklerini açıklamıştı.

SADECE YETKİLİLERİN GİREBİLDİĞİ YER: 51. BÖLGE

Adı tanımlanamayan nesnelerle birlikte anılan 51. Bölge, ABD Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde, Groom Gölü yakınında olup Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahasıyla çevrelenmiş. Bölgenin güvenliği Cammo Dudes adı verilen bekçilerle sağlanırken, bölgeye yaklaşanları uyarmakta, sınırdan ayrılmazlarsa yüksek miktarda para cezası uygulamaktalar. 51. Bölge'ye yetkisiz kimse alınmadığından, üst düzey askeri görevlilerin öldürme yetkisi bulunmakta. Amerikalı bilimci Boyd Bushman, ölmeden önce kendini kayıt altına almış ve o kayıtlarda, kendi iddiasına göre uzaylıların fotoğraflarını elinde tutmakta, 51. Bölge'yi gördüğünü, uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının varlığına şahit olduğunu söylemiştir.

GÖREVLİLERİN İSMİ GİZLENİYOR

Tanımlanamayan cisimlerin gündeme geldiği ülkede, ABD Savunma Bakanlığı'nca onaylanan 'UFO Görev Gücü', 'açıklanamayan hava olaylarını' araştıracak. Pentagon konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "4 Ağustos 2020'de Savunma Bakan Yardımcısı David L. Norquist, Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü'nün (UAPTF) kurulmasını onayladı. Savunma Bakanlığı, UAP'lerin doğasını ve kökenlerini daha iyi anlamak ve içgörü kazanmak için UAPTF'yi kurdu. Görev gücünün misyonu, potansiyel olarak tehdit oluşturabilecek UAP'leri tespit etmek, analiz etmek ve sınıflandırmaktır" sözlerine yer verdi. Konu üzerine çalışacak görevlilerin kimlikleri açıklanmadı.

TRUMP UFO'LARA İNANMIYOR

2016 yılında Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, uzaylıların Dünya'yı ziyaret etmiş olabileceğini belirterek, başkan seçilirse bölgeyi derinlemesine inceleme sözü vermişti. Haziran ayında George Stephanopoulos'un programına katılan ABD Başkanı Trump da olay hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Bazıları UFO olduğunu söylüyor, ben de gördüm, okudum ve duydum. Bu konu ile ilgili bana bir brifing de verildi. Ancak insanlar UFO'ları gördüklerini söylüyor. Peki ben inanıyor muyum? Pek değil" ifadelerini kullanmıştı.