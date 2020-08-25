ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması sonrası sokak eylemleri başladı

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan protestolar devam ediyor. Kenosha'daki Adliye binası önünde toplanan göstericiler, polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyarak slogan attı.

POLİS 7 EL ATEŞ ETTİ

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından 7 el ateş etiği görülmüştü.

ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVDE

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlara çağrı yapıldı.