ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin siyahi bir adamı boğarak öldürmesinin ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönerek dükkan yağmalanırken bir polis merkezi de ateşe verildi. Irkçılık karşıtı protestolar sürerken, Louisville kentinde de Mart ayında polis tarafından evinin önünde vurularak öldürülen siyahi bir kadın için düzenlenen protestoda, eylemcilerin üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

BİRÇOK EYALETTE POLİS ŞİDDETİNE KARŞI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd adlı siyah vatandaşın ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerde ülke genelinde tansiyon yükseliyor. Kent savaş alanına dönerken, ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızların müdahale edebileceğini söylerken, yağmacılara da ateş açılacağını açıkladı. Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde de protestocular, geçtiğimiz Mart ayında polis tarafından evinin önünde 8 kurşunla vurularak öldürülen siyahi Breonna Taylor için sokağa çıktı.

EYLEMCİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI

Gösteriler sırasında silah sesleri yükselirken Louisville polisi tarafından yapılan açıklamada, 1'i ağır en 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, bazı kişilerin de tutuklandığı belirtildi. Polis Sözcüsü Lamont Washington ise ateşin emniyet güçleri tarafından açılmadığını belirterek yaralananların sivil olduğunu aktardı.Gösteriye 500 ila 600 kişinin katıldığı ifade edilirken 6 saatin ardından yağan yağmur sonrası göstericilerin dağıldığı bildirildi.

SİYAHİ KADIN EVİNİN ÖNÜNDE POLİS TARAFINDAN KURŞUNLANMIŞTI

Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, Twitter ve Facebook'tan yaptığı açıklamalarda, Breonna Taylor'ın annesinin adalet için çabalarken barışçıl davranılması istediğini belirterek protestoculara seslendi. Öte yandan 26 yaşındaki acil servis teknisyeni Breonna Taylor, 13 Mart'ta Louisville narkotik birimi görevlileri tarafından evinin önünde 8 kez vurularak öldürülmüştü. Taylor'ın evinde uyuşturucu madde bulunmazken, ailesi Mayıs ayı başında polise dava açmıştı.