ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde, "Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi inşallah milletimize vereceğiz" açıklamasının ardından milyonlar verilecek müjdenin ne olacağını merak eder oldu. Bloomberg News'un konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı habere göre, bu müjde Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulması.

DOĞAL GAZ KEŞFEDİLDİ

Konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk halkına Cuma günü açıklayacağı yeni bir dönem açacağını söylediği "müjde" açıklamasının ardından konuştu. Kaynaklara göre,Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle:İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum."