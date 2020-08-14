ABD İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el koyduğunu açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin, İran'dan Venezula'ya petrol taşıyan 4 tankere, Tahran'a ülkeye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, tankerlerde 1 milyon varilden fazla petrol bulunduğunu kaydedildi ve bu "İran'dan şimdiye kadar yapılan en büyük petrol nakli" olarak nitelendirildi.

Wall Street Journal dün ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, el konan tankerlerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğunu kaydetmişti.

İran'ın Karakas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani, ABD'nin el koyduğu tankerlerin Tahran ile ilişkili olduğu iddiasını yalanladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sultani, "Emperyalist ABD'nin psikolojik savaş mahsulü bir yalanı. Ne gemiler İran gemisi, ne de gemi sahipleri veya bayrakları İranla alakalı" ifadelerini kullandı.

ABD savcıları geçen ay İran'dan Venezuela'ya gönderilen 4 petrol tankerine el koymak için dava açmıştı.

Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı gemilere, yakın zamanda açık denizde el konulduğu bildiriliyor.

ABD, Mahmud Madanipour isimli iş insanını offshore şirketler ve gemiden gemiye transferler yoluyla Venezula'ya petrol taşımak ve yaptırımları delmeye çalışmakla suçladı.

Madanipour'un İran Devrim Muhafızları ile bağları bulunduğu iddia ediliyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme programı nedeniyle yaptırım uyguluyor.