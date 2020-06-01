ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı

ABD'de siyahi George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine döndü. Altı gündür süren ve ülke geneline yayılan eylemlerde bina ve dükkanlara zarar verilirken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde eylemcilerin aralarında kavga ettiği görülüyor. Bir muhabirin kapkaç anı ise kameralara yansıdı.

OLAYLAR HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Protestolar tüm ülkeye yayılırken, şiddet, kundaklama ve yağma olayları her geçen gün artıyor.

KAPKAÇ ANI KAMERAYA YANSIDI

Alabama eyaletinde bulunan Birmingham kentinde protestolar sırasında bir muhabir, protestocu tarafından kapkaça uğradı. Protestocular muhabire saldırırken, muhabirin arkası dönük olduğu sırada içlerinden biri cüzdanını çalarak olay yerinden kaçtı.