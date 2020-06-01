ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de yaşanan olaylar esnasında eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty, vücuduna isabet eden polis kurşunu ile hayatını kaybetti.

01.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:14

ABD'li siyahi George Floyd'un ölümü sonrası ABD'de yaşanan protestolarda kan aktı.

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Amerikan basınında yer alan haberlerde, cumartesi akşamı Indianapolis'te yaşanan olaylar sırasında vücuduna birden fazla polis kurşunu isabet etmesi sonucu eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Indianapolis doğumlu olan Chris Beaty, 2000 ile 2004 yılları arasında kolej liginde mücadele eden Indiana Amerikan Futbolu takımında oynamıştı. Indianapolis'te tanınmış bir kişiliğe sahip olan 38 yaşındaki Beaty, sahibi olduğu şirketin ürettiği yeniden kullanılabilir maskeler için televizyon yayınına çıktığı belirtildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Cumartesi artan olaylar sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanan Beaty'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.